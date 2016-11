170 familles seront relogées aujourd’hui

Réagissez

Dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire, 170 familles du bidonville d’El Barki seront relogées, aujourd’hui, au nouveau pôle urbain 3100 logements de Oued Tlélat. Une opération de recensement de toutes les constructions illicites a été lancée, il y a quelques mois, par la commission mise sur pied par le wali d’Oran et a permis de ficeler le dossier en question. Ainsi, ce relogement sera l’occasion pour en finir avec ce bidonville situé à l’entrée d’Oran, ont indiqué des sources de la wilaya. La semaine dernière, ce sont 34 familles du bidonville Hayat Regency qui ont été relogées à Oued Tlélat. Le wali d’Oran a insisté lors des différents briefings avec les chefs de daïra et les maires sur la nécessité d’intensifier la lutte contre les constructions illicites et de procéder à la démolition des habitations dont les familles ont bénéficié d’un logement. Depuis le 4 novembre dernier, plus de 2 000 familles ont été relogées dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire. Durant l’année 2015, plus de 10 000 logements de type social public ont été attribués à leurs bénéficiaires. Ces derniers ont été relogés dans des sites implantés à Hassi Bounif, Oued Tlélat et Gdyel. La quasi-totalité habitait les quartiers populaires de Médioni, El Hamri et Les Planteurs, alors que d’autres étaient recensés au niveau des bidonvilles de Cheklaoua, à proximité d’El Barki et celui du «Virage» dans la localité de Aïn El Beida