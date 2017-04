17 familles demandent d’être relogées

Réagissez

Les 17 familles de l’immeuble vétuste, sis 1 rue Mezouar Mohamed à Mdina Jdida, ont lancé, hier, un appel pressant au wali d’Oran pour leur venir en aide. «Depuis deux ans, nous attendons toujours notre relogement alors que des promesses nous ont été données par la commission de daïra», a noté un père de famille. L’inquiétude des occupants de cet immeuble en ruine ne cesse de grandir face à la vétusté des lieux. Pas plus tard que la nuit de vendredi à samedi, un effondrement partiel s’est produit dans la cage d’escaliers. Les 17 familles sont encore sous le choc et ne savent plus quoi faire devant le danger qui les guette. La commission de daïra s’est déplacée en 2016 sur les lieux et avait exigé des familles de déposer leurs dossiers, souligne-t-on. Depuis, rien n’a été fait. L’immeuble a été classé dans la catégorie rouge, affirment les habitants qui espèrent que leur cas soit pris en considération par les responsables.