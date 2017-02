140 logements LPA seront distribués le 18 février

Réagissez

Un quota de 140 logements de type promotionnel aidé (LPA) sera distribué le 18 février à Gdyel. Ce projet, confié à l’Agence foncière d’Oran, s’ajoute aux 128 et 40 LPA distribués en janvier à Boutlélis et à haï Es Sabah. L’Agence foncière s’apprête, selon son directeur, à distribuer une autre tranche de 80 unités vers la fin février à haï Es Sabah. Elle a également bénéficié d’un programme de 1000 logements au titre de l’année 2015-2016, qui est en cours de réalisation et sera distribué dans un délai de 18 mois, a indiqué notre interlocuteur. La wilaya d’Oran a bénéficié d’un programme de 6500 logements LPA, dont 1400 ont été confiés à l’OPGI.