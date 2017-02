139 logements LPA distribués aujourd’hui

Réagissez

L’événement se déroulera en présence du wali d’Oran, du directeur de l’Agence foncière et des élus locaux.

Cette tranche fait partie d’un programme de 319 logements LPA confiés à l’Agence foncière d’Oran et s’ajoute à deux autres tranches (128 et 40 logements) déjà distribuées en janvier à Boutlélis et à haï Es Sabah. L’Agence s’apprête également à distribuer une autre tranche de 80 unités LPA vers la fin du mois de février à haï Es Sabah. Elle a également bénéficié d’un programme de 1000 logements au titre de l’année 2015-2016, a indiqué notre interlocuteur, avant d’ajouter que ce quota est en cours de réalisation et sera distribué dans un délai de 18 mois.

La wilaya d’Oran a bénéficié d’un programme de 6500 logements LPA, dont 1400 ont été confiés à l’OPGI. Par ailleurs, ces festivités seront marquées par l’inauguration de deux antennes d’Algérie Poste et d’Algérie Télécom, une salle omnisports et la mise en service d’une antenne du Centre national du registre du commerce (CNRC) à Gdyel. Ce dernier projet tant attendu va alléger la forte tension constatée sur le Centre national des registres du commerce d’Oran, sis rue de Mostaganem.