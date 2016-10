12 ans de réclusion pour abus sur mineur

Réagissez

Le tribunal criminel a condamné, hier, le surnommé Zambo, pour «attentat à la pudeur avec violence sur un mineur de moins de 16 ans» et «viol», à la peine de 12 ans de réclusion.

Les faits remontent au 10 mai 2015, la victime, un adolescent d’à peine 15 ans, a été détourné par le mis en cause alors qu’il se trouvait sur le boulevard Hammou Boutlélis. Le mis en cause le menaçant avec une arme blanche, lui intimera l’ordre de le suivre jusqu’aux Genêts où il l’agressa sexuellement et corporellement.

En effet, il lui porta des coups de couteau l’atteignant au ventre et à l’une de ses jambes. Ayant assouvi son désir bestial, le mis en cause prendra la fuite, en volant à la victime son téléphone portable. Suite à la plainte déposée par les parents de l’enfant et le portrait robot dressé par les enquêteurs, la victime arrivera à identifier son agresseur sur les photos qui lui ont été présentées par les policiers. Arrêté, le mis en cause, un délinquant notoire ayant à son actif plusieurs affaires de violence, niera les faits. Cette fin de semaine à la barre du tribunal criminel de la cour d’Oran, le surnommé Zambo, en adoptant un langage agressif, rejettera les accusations portées contre lui.

Cité, la victime reviendra avec beaucoup de mal sur son drame. Il racontera comment ce jour-là, après avoir fini son travail, il prendra le chemin du retour vers la maison, un chemin qu’il ne pourra finir.

Cité, le père de la victime expliquera que son enfant, suite à ce drame, est resté six mois sans pouvoir parler tellement le choc était profond, et qu’à ce jour encore, il garde les séquelles psychiques de cette agression.

Le représentant du ministère public a requis la peine de 15 ans de réclusion contre le prévenu insistant sur ce fléau des agressions sexuelles contre les mineurs qui prend des proportions alarmantes. La défense du mis en cause plaidera les circonstances atténuantes.