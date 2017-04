1180 logements en chantier

Réagissez

Plusieurs projets d’infrastructures publiques ont été inaugurés jeudi à El Mohgoun et Sidi Ben Yebka, lors d’une visite du wali, Abdelghani Zaâlane. En effet, le wali d’Oran a posé la première pierre d’un projet de 380 logements publics aidés (LPA) à El Mohgoun, une nouvelle cité dotée de 72 locaux commerciaux, pas loin de la cité du 11 Décembre 1960, où il a été procédé à l’inauguration d’une agence de la SEOR et d’un bureau de poste. Une mosquée et un terrain de football de proximité ont été également inaugurés à cette occasion, alors que les citoyens ont attiré l’attention sur le manque de branchement au gaz de ville. Le wali a également visité un marché de proximité qui sera bientôt achevé et qui assurera l’approvisionnement alimentaire de plus de 5000 habitants. A Sidi Benyebka, le wali a également donné le coup d’envoi des travaux d’un projet de 800 logements publics locatifs, après avoir inauguré un terrain de football, en tapant dans la balle avec des enfants de cette localité.