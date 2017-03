1050 familles relogées avant l’été

Réagissez

A près le relogement de 900 familles du quartier Les Planteurs, un autre quota de 1050 logements sociaux sera distribué avant la fin mai au profit des sinistrés de ce quartier. Ces quotas font partie d’un programme de près de 2000 familles ciblées par cette opération. Le quartier Les Planteurs a bénéficié d’un programme spécial de 11000 logements sur décision du président de la République lors d’une de ses visites à Oran. Les habitants de haï Es-Sanaouber seront relogés au fur et à mesure de l’achèvement des logements en cours de réalisation à travers la wilaya. Par ailleurs, et pour parer à tout squat des habitations évacuées, le wali d’Oran a instruit les services concernés à procéder à leur démolition. Plus de 400 habitations ont été rasées et les terrains récupérés ont été clôturés. En prévision de ce relogement, d’intenses préparatifs sont en cours pour assurer le bon déroulement de cette opération initiée dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire.