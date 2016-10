100 logements LPA seront distribués avant la fin du mois

Réagissez

Une cité nouvellement construite

Les 100 logements de type promotionnel aidé (LPA) de Aïn El Turck seront distribués dans le courant de ce mois.

L’assistant du DG de l’OPGI d’Oran a indiqué, hier, que ce quota fait partie des 1400 logements LPA confiés à l’office et 1300 sont en cours de réalisation à Belgaïd (daïra de Bir El Djir). «L’OPGI a déjà distribué une première tranche de 182 logements à Belgaïd et prévoit la réception d’autres quotas au cours du premier semestre 2017», a affirmé notre interlocutrice.

L’attribution de ce quota a été reportée à maintes reprises, ce qui n’a pas été du goût des bénéficiaires, qui ont toujours fait part de leur inquiétude quant au retard dans l’achèvement des travaux. Dans ce registre, des directives ont été données par le wali d’Oran afin de lever toutes les réserves pour achever les travaux de VRD à l’origine de ce retard. La wilaya d’Oran a bénéficié d’un programme de 6500 logements, dont 1980 unités ont été confiées à l’Agence foncière. Cette dernière a déjà distribué deux tranches de 160 et 70 unités à Oued Tlélat et 180 unités à Gdyel. A noter que l’office a également bénéficié d’un programme supplémentaire de 300 logements LPA répartis entre Belgaïd, Benfréha et Hassi Mefsoukh.