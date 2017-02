10 blessés dans un accident de bus

Réagissez

Un accident de la circulation, survenu mercredi vers 15h40 à l’entrée de la localité de Bousfer, a fait 10 blessés, selon la Protection civile. Un bus de transport de voyageurs est entré en collision avec un camion et une voiture de tourisme.

Une femme, B.A., 54 ans, souffre d’une fracture à la jambe droite, H.B., 40 ans, blessé au thorax et à l’épaule, une jeune fille de 25 ans, C.A., a des coupures à la main et aux jambes, H.M., une dame de 62 ans, a une fracture de la jambe gauche, une femme de 63 ans, A.Y., blessée au visage et a une fracture au bras, M.K., une jeune fille de 20 ans, légèrement blessée au visage, D.F. souffre de douleurs au niveau de l’épaule, T.S. souffre quant à elle d’une fracture du nez, K.Y., 47 ans, légèrement blessée au visage et enfin le jeune T.C., 23 ans, a une fracture à la jambe droite. Les victimes ont reçu les premiers soins sur place et ont été acheminées vers l’hôpital de Aïn El Turck. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie. Notons que le bus assurait la ligne Bousfer-Aïn El Turck.