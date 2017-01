10 ans de réclusion pour un agresseur qui semait la terreur

Réagissez

Un élément de la bande de malfaiteurs sévissant à Sid El Bachir et accusé des griefs d’«association de malfaiteurs», «détention d’arme blanche» et «vol», a comparu, jeudi, devant le tribunal criminel d’Oran. Rappelons que ce mis en cause avait été condamné lors du premier procès où ses complices avaient été jugés et condamnés à la perpétuité par contumace.

Après que le représentant du ministère public a requis contre lui la peine maximale, il écopera de 10 ans de réclusion. Il s’agit de deux bandes de malfaiteurs qui avaient semé la violence au niveau de la localité de Sid El Bachir.

Les éléments des deux groupes de malfaiteurs, Sanafir et Daech 1 et 2, ayant pris en otage toute une population du lieu-dit le Château, à Sid El Bachir et brûlé le marché, il aurait fallu une impressionnante opération menée par 2000 gendarmes pour que le calme soit rétabli dans cette localité. Plusieurs personnes ont été arrêtées suite aux plaintes de plus d’une dizaine de victimes des agissements de ces deux groupes.

Ces derniers utilisaient un arsenal d’armes blanches et des bombes lacrymogènes pour attaquer les citoyens et les délester de leurs biens. Une vraie terreur a été installée dans cette localité, où un mineur a été kidnappé.

Signalons que parmi ce groupe, on comptait une jeune fille, âgée à l’époque d’à peine 16 ans, qui était utilisée pour appâter les victimes et faciliter leur agression. Le mis en cause a nié les accusations retenues contre lui, jurant qu’il est innocent, mais les preuves des enquêteurs étaient irréfutables et accablantes. Dans sa plaidoirie, la défense a plaidé la non-culpabilité s’appuyant sur les déclarations de son mandant.