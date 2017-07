Un hommage posthume rendu au défunt Ahmed Zeguiche

Réagissez

Cérémonie organisée, jeudi, en hommage au...

Jeudi dernier, à la Maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki, un hommage a été rendu par la direction de la Culture à Ahmed Zeguiche, chanteur de chaâbi, décédé le 9 juin dernier.

A cette soirée, famille, amis et artistes étaient présents pour témoigner et saluer la longue et fortunée carrière de l’illustre chanteur, entre entres, Abdelkader Bendaâmech et Maâzouz Bouadjadj. «Nous avons perdu une pièce maitresse dans notre monde artistique car feu Zeguiche participait de son vivant à la richesse culturelle de Mostaganem et son nom accompagnera désormais éternellement l’honorable palmarès de notre ville», nous dit Abdelali Koudid, directeur de la Culture.

Au menu de la soirée, plusieurs titres de Zeguiche, Enti El Malika, Sidi Lakhdar Benkhlouf, Lenbi Khedim, Zine El Hidjazi ou encore Ghderkasseryandim ont été repris par d’autres noms du chaâbi devant un public venu nombreux rendre hommage à son artiste chéri dans cette salle Ryma de la Maison de la culture où la majorité de ses concerts étaient organisés. Pour rappel, Ahmed Zeguiche était programmé durant les soirées ramadanesques du dernier mois sacré mais, affaibli par la maladie, il a rendu l’âme le 14ème jour de Ramadhan. Sa dernière apparition a été observée, quelques jours avant, lorsqu’Abdelkader Chaou donnait un concert à la même salle.

Disciple du grand chanteur de chaâbi de Mostaganem Maâzouz Bouâdjedj, ce dernier a témoigné tout le talent, le sérieux et la générosité à l’endroit de l’artiste disparu. Dans le but de pérenniser les œuvres de l’artiste et de sauvegarder sa mémoire, une discographie comportant tous ses titres ainsi qu’un livre sur sa carrière vont être prochainement entamés. Notons que, dans la même soirée, des prix ont été attribués aux gagnants de Jawharet Moustghanim, un concours de chant organisé durant le Ramadhan dernier.