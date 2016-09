Tiaret et Mostaganem : La route continue de faucher des vies

Réagissez

Trois morts et six blessés ont été enregistrés hier dans deux accidents de la circulation, alourdissant davantage le décompte macabre.

L’un est survenu entre Tiaret et Dahmouni, à 17 km à l’est du chef-lieu, les occupants de deux véhicules, une Peugeot 505 et une Laguna se sont télescopés au sortir d’une manœuvre dangereuse sur la RN14. Cet accident a coûté la vie à deux personnes, une femme âgée de 50 ans et un jeune de 28 ans. Les quatre autres victimes s’en sont sorties avec des blessures plus ou moins graves. Elles ont été évacuées vers les urgences de l’hôpital Youssef Damerdji.

Le deuxième accident a causé la mort d’un homme de 35 ans, conducteur d’un véhicule de type Chevrolet. Ce dernier a dérapé au niveau d’une déviation au sud de Tiaret. Deux autres blessés ont été évacués vers l’hôpital. A Mostaganem, ce sont deux personnes qui ont trouvé la mort et quatre autres qui ont été blessées dans un grave accident de la circulation survenu, mercredi, à quelques encablures de la ville de Sidi Ali, plus précisément sur la route reliant Tazgait à Sidi Ali. Il s’agit d’une jeune femme enceinte âgée de 26 ans et d’une septuagénaire.

Les autres passagers du véhicule, deux hommes, une jeune femme et une fillette de 4 ans, ont été blessés, a-t-on appris de source locale. La voiture à bord de laquelle se trouvaient les victimes a dérapé subitement avant d’effectuer plusieurs tonneaux et finir sur le bas-côté de la route. Les victimes, originaires de Mazouna, se dirigeaient vers Mostaganem pour rendre visite à des proches. Elles ont été acheminées vers l’hôpital de Sidi Ali. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale.