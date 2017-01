Proposition pour une version scolaire

Réagissez

En visite de travail à Mostaganem, jeudi dernier, Nouria Benghabrit, ministre de l’Education nationale, a assisté au spectacle de l’université de Tizi Ouzou, en compétition au festival du théâtre universitaire arabe, une pièce jouée en amazigh offrant un beau cadeau de Yanayer à la ville des mimosas.

Après la pièce, une rencontre a réuni, au théâtre régional de Mostaganem, la ministre de l’Education nationale avec Ismail Abdellah, secrétaire général de l’instance arabe du théâtre, et Lakhdar Bentorki, directeur général de l’ONCI où le débat fut axé sur la condition actuelle du quatrième art en Algérie. «Le théâtre sera, dès l’année prochaine, une matière ajoutée au programme scolaire dans tout le territoire national», a déclaré la ministre en ajoutant : «On a fait l’expérience, cette année, sur 12 wilayas où le théâtre scolaire existait déjà».

Dans ce sens, le secrétaire général de l’instance arabe du théâtre a exprimé sa satisfaction du travail que fait l’Algérie sur le secteur culturel, festival du théâtre arabe en l’occurrence, en formulant une offre directe à la ministre de l’Education nationale pour l’organisation d’un festival similaire voué au théâtre scolaire : «On souhaiterait tant que notre stratégie soit appuyée par le ministère de l’Education nationale comme ce fut le cas avec le ministère de la Culture».

Une proposition à laquelle Mme Nouria Benghabrit a promis à son interlocuteur d’y songer avec application en mettant l’accent sur sa mission présente : «Notre objectif est de faire développer la lecture et le théâtre chez les enfants pour repartir sur de bonnes bases et former des étudiants en expression orale et écrite».Pour rappel, Mostaganem abrite annuellement, au mois de mai, le festival du théâtre scolaire. La ministre de l’Education nationale a demandé dans la foulée au directeur de l’ONCI ce que le cinéma pourrait apporter dans cette voie.

«Nous avons procédé à la signature de plusieurs conventions pour inclure l’Algérie dans la projection mondiale afin que nos salles de cinéma soient à jour avec l’actualité cinématographique». Lakhdar Bentorki a ajouté que cette stratégie sera appliquée très prochainement dans les grandes villes avant sa généralisation sur tout le pays.