Mostaganem : Rencontre théâtrale à El Moudja

Réagissez

Un après-midi riche en expériences dans l’espace de...

C’est dans le prestigieux espace de théâtre d’El Moudja qu’une rencontre sur le 4e art a eu lieu, vendredi, animée par Kheireddine Lardjam, comédien et metteur en scène, accompagné de Marion Aubert et Cédric Veschambre, respectivement auteure et comédien de théâtre français.

En quête d’inspiration et en plein écriture d’une nouvelle pièce de théâtre sur la jeunesse, Kheirddine Lardjam a voulu faire découvrir à son auteure la jeunesse algérienne afin qu’elle puisse la côtoyer de près et raconter son histoire. Quant à Cédric Veschambre, collaborateur de Lardjam, il a été invité à prendre part à cette aventure étant donné qu’il sera le principal acteur dans la pièce finale.

A noter que la pièce raconte la jeunesse d’une manière universelle et que cette initiative de venir rencontrer les jeunes Algériens n’a aucunement pour but de mettre sur scène l’histoire des jeunes de telle ou telle région, mais juste capter le maximum de nuances entre les jeunes du monde. «L’idée, c’est de mener un projet d’une création théâtrale qui questionne la jeunesse d’aujourd’hui ici et là-bas.

En demandant à Marion Aubert de m’écrire une pièce théâtrale sur la jeunesse, j’avais envie qu’elle vienne avec moi en Algérie et rencontre cette jeunesse qui fait partie de mon imaginaire, moi en tant qu’Algérien», nous dit Kheireddine Lardjam.

La rencontre a débuté, dans l’après-midi, réunissant des jeunes de différents âges et dont certains ne sont pas des comédiens. Afin d’apaiser l’atmosphère et mettre les participants à l’aise, Kheireddine Lardjam a entamé cette rencontre par un débat sur plusieurs thèmes pour passer, par la suite, aux choses sérieuses où les jeunes, sur scène, devaient raconter, à tour de rôle, trois moments forts de leur vie. Autant dire que cette rencontre fut bénéfique pour les férus de théâtre lesquels ont pu voir de près comment on écrit une pièce avec l’auteure Marion Aubert, et ont eu droit à quelques exercices scéniques grâce à Cédric Veschambre.

«C’était assez divertissant, ça nous a permis d’échanger nos idées en donnant nos différents points de vue concernant la thématique qui était la jeunesse», nous confie Zoheir Bouazaza, jeune participant. Cédric Veschambre, de son côté, trouve que cette rencontre est très enrichissante pour leur projet. «C’est une façon d’envisager corporellement le texte. Ça permet de débrancher un peu le cerveau et de faire travailler les sensations.»