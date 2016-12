Mostaganem : Le patrimoine musical algérien revisité

Réagissez

Dans le cadre du cycle de conférences de Mostaganem, programmé par l’université Abdelhamid Ibn Badis, en collaboration avec le Centre d’études maghrébines d’Algérie, M. Hadj Meliani a été convié à étayer, devant un parterre de chercheurs et d’enseignants, son travail sur le patrimoine musical d’Algérie.

«Le patrimoine musical en Algérie est tellement vaste par la profondeur historique et la diversité de notre pays que je n’ai pas la prétention de le raconter dans sa globalité. Il s’agira donc seulement de quelques éléments qui sont un tant soit peu connus et à travers mes recherches, ils m’ont semblé intéressants».

Etant un grand amateur de musique jusqu’à présider, durant des années, le festival du raï à Oran, sa passion l’a poussé à revenir aux sources de ce riche patrimoine. De l’époque numide à nos jours, le Pr Meliani a précisé, toutefois, qu’il s’intéressait davantage aux musiciens et aux personnes qui faisaient de la musique qu’à la musique elle-même. M. Meliani estime que «d’importantes informations ont été transmises par les voyageurs en Algérie et qui racontaient leurs périples, notamment par Christianovic, sergent russe, qui a écrit un livre très important sur la musique algérienne».

Les recherches approfondies menées durant des années ont permis au professeur de l’université de Mostaganem de faire des rencontres inouïes avec plusieurs artistes, et de ce fait, ses connaissances de l’histoire de cette musique se sont vu approfondies davantage. «Dans les journaux des Ottomans, j’ai découvert deux chanteuses, dont les noms sont attribués à leurs instrument et fonction, Nafissa El Medaha et Fatma El-Kemenja en l’occurrence. En 1780, on découvre que la musique était déjà un métier».

Le Pr Meliani dévoile aussi durant la conférence quelques secrets d’histoire, qui sont si nombreux qu’on a choisi de citer que certains, comme celui concernant l’un des piliers de l’histoire de l’Algérie moderne, l’Emir Abdelkader, «qui avait son propre groupe de musique. Tout cela, pour montrer à quel point l’Emir fut très ouvert à la culture», ou encore le premier groupe algérien à avoir entamé une tournée en France en 1835. «Ils ont fait une tournée en France, alors qu’il n’y avait pas encore d’émigrés algériens. Ils eurent un succès si fou qu’ils ont prolongé leur tournée jusqu’à Rome». On compte aussi la chanteuse Khadija, qui était originaire de Kabylie et qui chantait dans un cabaret en France des chansons en antillais et Zohra, la chanteuse arabe, qui a fini par diriger un important cabaret, La Montagne russe, qui a été transformé par la suite à ce qui est aujourd’hui l’Olympia, à Paris.

Le problème du manque d’archives revient aussi, selon Hadj Meliani, au refus des chanteurs, à l’époque, d’enregistrer, et ce, par crainte qu’ils ne soient plus invités à donner des concerts çà et là. La distribution de la musique algérienne à l’époque était entravée par les autorités coloniales, qui jugeaient le contenu subversif en favorisant l’expansion de la chanson sabir et raciste, où les Arabes étaient dénigrés. Ce sont, étrangement, les juifs d’Algérie qui vont contribuer à ce que la chanson arabe soit répandue en Occident et au Moyen-Orient. «Algériephone a été créée par un juif d’Algérie et qui permit, au début du XXe siècle à des chanteurs comme El Anka et beaucoup d’autres d’enregistrer leurs chansons».

Hadj Meliani a parlé aussi du rôle qu’a joué la Mosquée de Paris pour protéger les artistes juifs qui étaient menacés par le nazisme, en leur attribuant un statut de musulman. Pour conclure, en parlant de comment tout ce patrimoine a pu être transmis de génération en génération, le professeur affirme que grâce à la femme algérienne, «nos grand-mères aimaient beaucoup les meddahate, bien que cela était mal vu par la société. Elles écoutaient en cachette et gardaient chez elles des enregistrements de chansons, qui, aujourd’hui, nous servent d’archives».