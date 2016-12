Mostaganem : La musique andalouse à l’honneur

Réagissez

Les musiciens de l’association Ibn Badja égayent les...

Vendredi, au soir, la salle Ryma de la Maison de la culture Ould Abderahmen Kaki a abrité une soirée musicale organisée et animée par l’association de musique andalouse Ibn Badja, en collaboration avec la troupe de Koléa, Dar El Gharnatiya.

Comme chaque année, à Mostaganem, le Mouloud est un évènement qui se fête dignement et de la plus belle manière avec une série de festivités appelées Et’bouchir qui durent pendant toute une semaine. Après la tournée faite le jour du Mouloud par les habitants dans les rues de la ville en chantant des «madih» et maintes compétitions religieuses organisées par les mosquées de la région, place à la musique andalouse avec Ibn Badja laquelle, à sa manière et devant un public mélomane, a donné un spectacle avec des «kassidat» narrant la vie du prophète Mohammed. «C’est un héritage tant précieux que nous essayons de le sauvegarder afin qu’il ne tombe pas dans l’oubli. Cela fait partie de notre identité et de nos belles traditions», dira Fayçal Benkrizi, directeur artistique de l’association Ibn Badja.

Entre la représentation d’Ibn Badja et celle de Dar El Gharnatiya, une opérette a été jouée par les élèves de l’association Ibn Badja dans une ambiance féérique avec le défilement des enfants aux visages angéliques, habillés en tenue algérienne, une main tenant une bougie et l’autre colorée par le henné. «A l’occasion du Mouloud, on a pensé à faire quelque chose d’original et de nouveau comme surprise à notre public. Aussi, c’est une occasion qui nous a permis de s’essayer à la comédie tel que Mahieddine Bachtarzi et tant d’autres musiciens l’ont fait, avec succès, auparavant», nous dit Hocine Bouhadjar, musicien dans la troupe d’Ibn Badja.

A cet évènement, le poète Belkacem Benkhaled a été également convié à citer certains de ses plus beaux vers dédiés au prophète Mohammed. La soirée s’est clôturée avec la représentation de l’association Dar El Gharnatiya laquelle a accepté passer ce moment agréable et familiale à Mostaganem. «C’est l’une des villes phares de la musique andalouse, c’est toujours une fierté pour nous et un grand plaisir de venir partager ce genre d’évènement avec le public mostaganémois», nous confie le président de l’association Dar El Gharnatiya. Les festivités du Mouloud se sont clôturées, hier, à la placette de la mairie en chants bédouins, folkloriques, madih et des coups de baroud en présence d’une foule considérable.