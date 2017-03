Mostaganem : Houria, une plongée dans un monde féerique

Réagissez

Houria est une pièce de théâtre écrite par Ahmed Belalem, mise en scène par Khaoula Boudjemaâ et produite par le Théâtre régional de Mostaganem.

C’est le premier produit du TRM et de la jeune talentueuse metteure en scène, qui ont choisi un exercice pour le moins difficile, en l’occurrence le théâtre pour enfants, avec la présentation de la pièce Houria, mardi dernier, au Théâtre de Mostaganem. Houria (Imen Belalem) est une fée qui veille sur le village des insectes avant de se faire voler sa baguette magique par le méchant Kasous (Fouad Bendoubaba). De là, les insectes en émoi et effarés par cette situation critique vont se concerter pour essayer de reprendre, en vain, la baguette magique à Kassous. Ce dernier s’accapare de tout le miel des abeilles, toutes les provisions des fourmis en détruisant maisons, jardins et plantations des insectes. Désemparés par cette situation, les insectes se réunissent chez le sage du village, Ami Guebbabi (Adel Touil), afin de trouver une solution à cette situation délicate.

Masmous (Bachir Boudjemaâ) propose aux habitants du village de faire appel à un courageux et valeureux guerrier qui vit pas loin de leur patelin. L’intervention de cet héros va mettre fin au machiavélisme du méchant Kessous, en lui confisquant la baguette magique qui sera remise à la fée, laquelle va tout de suite reprendre ses pouvoirs et refaire du village des insectes un monde féerique et fantastique, mais aussi, pardonner au méchant Kassous, qui semble avoir appris la leçon et qui a décidé de devenir ami des habitants du village. Outre la beauté du spectacle, le travail et l’énergie des comédiens et des danseurs avec des acrobaties magiques montrent combien cette nouvelle génération de comédiens mostaganémois est prometteuse. Houria va entamer une tournée nationale.