Le chanteur Sid Ahmed Zeguiche tire sa révérence

Le chanteur de chaâbi, Sid Ahmed Zeguiche, de Mostaganem s’est éteint dans l’après-midi du vendredi 9 juin, à son domicile à Mostaganem, à l’âge de 64 ans. Dès l’annonce de son décès, des centaines de fans du chanteur s’étaient rassemblés devant son domicile où s’est rendu aussi le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, accompagné du wali de Mostaganem. Elève de Cheikh Maâzouz Bouadjadj de renommée nationale et internationale, Sid Ahmed Zeguiche est un interprète incontesté du chaâbi et, plus particulièrement, le madih de Sidi Lakhdar Benkhelouf. Cette grande figure de la chanson chaâbie, de renommée nationale, est donc partie mais l’artiste demeure éternel dans la mémoire de ses fans. Son hospitalisation avait bien inquiété les Mostaganémois amateurs de la chanson chaâbi. Son inhumation devait avoir lieu hier après la prière du «dohr» au cimetière de Sidi Benhaoua. La famille demande que son intimité soit respectée durant cette période difficile et chargée en émotions.