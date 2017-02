«La musique scénique doit être valorisée»

Réagissez

Son nom est sur les affiches des pièces de théâtre El-Haycha (TNA), Hada Houa Baladi (TNA), Rihlet hob (ONCI), ou encore sur la toute récente pièce L’aube Ismail (Institut français). Kader Soufi, originaire de Mostaganem est compositeur de musique de théâtre. Il a réalisé également des tapis sonores pour les stations de radio de Mostaganem et d’El Bahdja d’Alger, et composé le générique de nombreuses émissions de la chaine KBC. Au cinéma, il n’a travaillé que sur un court métrage «Les rôles» qui a eu le prix du meilleur son. Il est en tournée avec la pièce «L’aube Ismail», production 2017. Entretien.

En quoi consiste votre travail ?

Je donne aux scènes des pièces théâtrales davantage de crédibilité surtout sur le côté émotionnel. Aider le metteur en scène à exposer une situation tragique ou comique, aider le comédien à exprimer l’angoisse, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Le tout est d’en faire bon usage, et pour mener cela à bien, je dois beaucoup et constamment écouter de la musique et avoir un maximum de connaissance sur le patrimoine musical local et universel. L’écoute chez le compositeur est cruciale car elle lui permet d’élargir son champ en symbolisme et de présenter une civilisation, un lieu ou un temps.

Quelles sont les entraves auxquelles un compositeur de musique de théâtre fait face en Algérie ?

Nos théâtres, dont la majorité a été construite durant l’époque coloniale, sont aujourd’hui obsolètes par rapport aux nouvelles technologies du son. Seul le théâtre de Constantine a été récemment réaménagé afin de donner plus de valeur au son dans les pièces théâtrales. Aux USA, Russie, Allemagne ou France, l’on travaille avec du matériel 5.1 et 7.1.

En Algérie, on est encore très en retard. J’étais un peu déçu par l’opéra d’Alger qui est plus un auditorium et qui n’a pas une résonance sonore digne d’un opéra de Moscou. Outre les infrastructures en Algérie, le compositeur travaille à distance de la troupe qui monte le spectacle or il doit être présent dès le départ, lors de la lecture du texte et durant toutes les répétitions jusqu’à la générale. Pour l’anecdote, une fois, en travaillant sur une pièce, le metteur en scène est venu me dire qu’il avait 10 minutes dans son spectacle de vide et si je pouvais le remplir avec de la musique (rire).

Quelle est l’importance de votre fonction dans une pièce de théâtre ?

La musique théâtrale, en plus des comédiens, est un personnage aussi, mais qui est hélas peu utilisée par nos metteurs en scène. Idem pour la lumière, les costumes et le décor, car ce sont tous les rudiments d’un beau spectacle. Stanislavski, par exemple, dit dans un de ses livres qu’il était impossible pour lui de se passer de Stravinski, compositeur de musique de théâtre russe. A l’ISMAS (école d’arts dramatiques), il y avait une spécialité en musique qui a été malheureusement bannie. Il serait imprudent de se montrer exigeant sur la qualité là où on a besoin de la quantité.

Vos projets à venir ?

Je vais entamer une série de master class pour les metteurs en scène afin d’essayer de leur montrer comment travailler avec le compositeur de musique. J’aimerais bien aussi sortir une compilation de mes musiques de théâtre pour mes fans qui me demandent toujours de leur passer le son de telle ou telle pièce. Et, pourquoi pas organiser un grand concert de musique.