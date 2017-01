Hommage à Ould Abderrahmane Kaki et Fethelnour Benbrahim

Réagissez

Après 10 jours de compétition, où 200 activités ont été organisées à Oran et Mostaganem, le rideau est tombé sur la 9e édition du Festival du théâtre arabe à la maison de la culture Ould Abderrahmane Kaki de Mostaganem. Afin d’entamer la soirée de la plus belle des manières, un spectacle plein de tableaux artistiques fabuleux a été présenté. Rihlet Houb (Voyage d’amour), une opérette de Omar Elbernaoui, mise en scène par Fouzia Aït El Hadj, raconte l’histoire d’un intellectuel (Chicha Ali) engagé, qui, par ses écrits, sème le chaos et le désordre dans son pays.

Son épouse (Souad Khelfaoui), dans son rôle de conseillère, tente de calmer son zèle par sa sagesse et sa clairvoyance. Entre-temps, certains ennemis qui guettaient la moindre faille dans le pays et qui voyaient dans les écrits de l’intellectuel une façon de mettre tout le pays sens dessus dessous, et ce, en prodiguant l’argent au peuple, qui, aveuglé, suivra le chemin périlleux tracé par les ennemis.

Dans la foulée, le peuple sera terrassé, dépourvu de son identité et son honneur. Au final, la femme eut raison de son mari et finira par le convaincre à inciter les jeunes à travailler, car, en somme, c’est d’eux que dépend l’avenir du pays. La cérémonie s’est poursuivie, après cela, avec des hommages aux deux grands hommes de théâtre mostaganémois, Ould Abderrahmane Kaki et Fethelnour Benbrahim (décédé en décembre dernier), dans une ambiance pleine d’émotion en présence des familles des disparus.

Dans son allocution, le Jordanien M. Hatim, membre de l’Instance arabe du théâtre, a invité les jeunes comédiens à prendre le flambeau et à hisser le théâtre arabe au sommet du quatrième art mondial. «On veut un théâtre de vie et non de la mort, on ne le veut pas pour les politiciens, mais pour les amoureux de la scène». Ismaïl Abdallah, secrétaire général de l’Instance arabe du théâtre, a félicité l’Algérie en général et les deux villes de l’Ouest en particulier, d’avoir pu relever le défi et faire de l’édition algérienne l’une des meilleures éditions du festival.

Le moment tant attendu était enfin arrivé, la remise des prix, qui a débuté par la catégorie du meilleur texte théâtral pour enfants, dont les lauréats sont Kenza Mebarki (Algérie), Mustapha Abdelfatah (Syrie) et Dahou Fatmouch (Algérie), tandis que le premier prix de cette catégorie a été retiré sans qu’on puisse avoir plus de détails. Dans la catégorie du texte théâtral pour adultes, les quatre lauréats sont Hedaâ Elbarari (Jordanie), Saïd Châani (Egypte), Mahmoud Elkelini (Egypte) et Mousiri Abdellah (Libye).

Le prix de la recherche scientifique en théâtre a été raflé par trois chercheurs marocains, Abdelmajid, Adel Lakrib et Amel Boulis. Cette 9e édition se distingue des précédentes par l’organisation en parallèle d’une compétition universitaire, qui sera dorénavant appliquée sur toutes les prochaines éditions. Pour cette catégorie, le premier prix est revenu aux troupes universitaires de Mostaganem et Skikda, tandis que les second et troisième ont été décrochés par les universités de Sidi Bel Abbès et El Oued.

Des médailles ont été distribuées aux quelque 500 participants à cette édition. Avant l’annonce du grand gagnant, le jury a cité quelques notes prises durant les dix jours de compétition et dont les principaux points sont : la non-maîtrise de la langue arabe chez les troupes qui avaient présenté des pièces en arabe classique, l’incitation des troupes qui ont joué en dialectes régionaux à utiliser la langue arabe pour unifier le théâtre arabe, l’utilisation des moyens numériques et technologiques dans les pièces, pour les moderniser, à condition qu’ils soient utilisés sans exagération et pour donner un sens à la scène.

Le jury a constaté, par ailleurs, une grande faiblesse intellectuelle et artistique dans certains spectacles. La soirée a été clôturée par l’annonce du grand gagnant du Festival du théâtre arabe par la pièce Kharif (Automne) du Maroc. «Tous ceux qui ont vu la pièce nous disaient qu’on allait glaner le premier prix, mais on n’y croyait pas trop tant la compétition était rude avec d’autres pièces d’un niveau très élevé», nous déclara Amel, comédienne marocaine dans la pièce lauréate, qui recevra un chèque de 25 000 dollars offert par El Kacimi, un émir des Emirats arabes. Ainsi le rideau est tombé sur une édition pleine de positivité, désormais il appartient aux autorités locales de les faire progresser, notamment les ateliers et le théâtre universitaire.

La 10e édition aura lieu en Tunisie en 2018.