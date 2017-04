Hommage à la mémoire de Kaki

Réagissez

A Tigditt, «Azzefoun de l’Ouest» comme la nomment les Mostaganémois, lieu de naissance et d’inspiration de plusieurs artistes, notamment Ould Abderrahmane Kaki, une rencontre hommage a été animée, jeudi dernier, par Mansour Benchehida et Abderrahmane Mostefa, qui signent un livre collectif dédié au grand dramaturge algérien, sous le titre de Kaki, le dramaturge de l’essentiel, préfacé par le frère de Kaki, Maâzouz Ould Abderrahmane, lui aussi homme de théâtre. Dans un livre qui joint la plume du premier et la mémoire ainsi que le travail en audiovisuel du second, Benchehida et Mostefa retracent le parcours d’un homme dont la vie fut dévouée entièrement au quatrième art. «Kaki n’est pas un homme de théâtre, c’est un phénomène de théâtre.

Pourquoi ? Parce que, habituellement, un homme de théâtre se forme dans un mouvement de pensées, de traditions et suit le cheminement de ses maîtres. Ce ne fut pas le cas de Kaki», lit-on dans la préface écrite par Maâzouz Ould Abderrahmane. «J’ai demandé à Kaki si je pouvais travailler sur ses œuvres, il m’a conseillé de laisser tomber car je n’allais rien trouver. En effet, en entamant mon travail de recherche, j’étais désolé de constater qu’aucun document ni archive n’a été sauvegardé. Au TNA, des boîtes portant les noms des grands hommes de théâtre sont rangées, mais vides à l’intérieur», explique l’auteur, Mostefa. Kaki se fera un novateur du théâtre algérien comme du théâtre arabe, en réussissant à faire à l’art théâtral sa jonction avec le patrimoine populaire maghrébin et arabe, en particulier avec ses formes pré-théâtrales : l’art de la «halqa», du «meddah», du «raoui» ou du «hakaouati», selon qu’on l’appelle ici ou là. Ould Abderrahmane Kaki a été distingué, en 1990, par l’Institut international du théâtre, qui lui a décerné le prestigieux Prix du théâtre, un prix accordé avant lui à Jerzy Grotowski et Peter Brook.