Engouement pour les ateliers de formation du 4e art

Les représentants de l’instance arabe du théâtre et de l’ONCI étaient en visite, ce lundi, à Mostaganem pour faire le bilan des 10 ateliers organisés durant le festival du théâtre arabe qui ont pris fin hier.

A la bibliothèque centrale où les stagiaires de l’atelier d’écriture s’entrainent depuis le 12 janvier, Ismail Abdellah et Lakhdar Bentorki ont pu voir le déroulement des apprentissages de près. «On est très satisfait de cette initiative que l’on va encourager et surtout qui ne doit pas être organisée que durant le festival mais durant toute l’année», a déclaré Ismail Abdellah, secrétaire général de l’instance arabe du théâtre. Pour rappel, quelque 200 stagiaires ont pris part à cette aventure tant bénéfique selon les apprenants.

«C’est très enrichissant et positif, ne serait-ce que pour faire des contacts et apprendre de ces encadreurs venus des pays arabes et dont la carrière est longue et pleine de distinctions», nous confie Mohamed Bendida, lauréat du prix du meilleur texte lors du dernier festival du théâtre professionnel d’Alger. Nous avons saisi cette occasion pour rebondir sur la proposition que l’instance arabe du théâtre avait formulé à la ministre de l’Education nationale afin d’organiser un festival du théâtre arabe scolaire. «On est en train de dresser une feuille de route et une stratégie de travail pour notre prochaine rencontre avec la ministère de l’Education. Des conventions vont être signées sur le même sujet et plus, d’après nos premières études, de 60 encadreurs arabes vont être admis à notre projet des ateliers pour le théâtre scolaire», nous confie le secrétaire général de l’instance arabe.