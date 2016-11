90 milliards de centimes consacrés au complexe sportif

Réagissez

Un joyau pour la ville de Mostaganem

Après des mois, voire des années, de sollicitations auprès des hauts responsables, les dirigeants des clubs ainsi que les sportifs viennent d’obtenir gain de cause pour le réaménagement du stade principal Raid Ferradj de Mostaganem.

En effet, suite à la récente visite du ministre de la Jeunesse et des Sports à l’OPOW et après avoir constaté la situation déplorable dans laquelle se trouve actuellement le complexe sportif, un budget de 90 milliards de centimes vient d’être débloqué pour l’amélioration et le réaménagement de plusieurs sites, notamment la piscine olympique, le terrain de football en changeant la pelouse et une grande partie des gradins et la salle omnisports qui est dépourvue de vestiaires et de toutes les commodités. Notons que Mostaganem possède actuellement deux bonnes équipes de basket-ball, en l’occurrence l’AFAK et l’OJM, qui ne cessent d’impressionner par leur qualité de jeu et leur progression. Le problème demeure dans la salle où les équipes de basket accueillent les grandes équipes dans de mauvaises conditions.

Le même cas se pose pour le football, où le WAM et l’ESM souhaiteraient tant renouer avec le stade mythique de Raid Ferradj, après qu’ils étaient délocalisés vers le stade Benslimane à cause de la dégradation de leur terrain initial. Quant à la piscine olympique, l’idéal serait de construire un deuxième bassin pour diviser la charge en deux sachant que cette piscine a été réaménagée à maintes reprises mais l’intensité du programme et de son utilisation fait que le processus de détérioration est accéléré constamment. Maintenant que le budget est là, reste à en faire bon usage dans l’espoir que la totalité de la somme soit réservée au redressement du complexe sportif OPOW de Mostaganem.