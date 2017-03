623 logements seront distribués

Réagissez

Un quota de 443 logements location-vente sera distribué, vers la fin du mois en cours, par l’Agence nationale d’amélioration et de développement du logement (AADL) au profit des souscripteurs au programme de 2001, selon une source proche du secteur concerné.

Ainsi, 118 logements seront distribués au niveau du premier site et 160 au deuxième, à El Hachem, et le reste à Hassi Maméche. Ce quota est le second après la distribution de 550 unités, précise la même source. Dans le même contexte, on apprend que ce programme englobe 1000 unités implantées à Stidia et Ouréah.

Pour ce qui est du programme complémentaire, Mostaganem a bénéficié d’un quota de 3000 logements.

A Rechaiga, 76 km à l’est de Tiaret, la liste des 180 logements sociaux locatifs a été enfin dévoilée, mercredi, au niveau du siège de l’APC. Jusqu’à midi, et en dépit de la pression qui s’exerce généralement sur ce genre d’opération, il n’y a eu aucune contestation, signe d’une approbation relative du travail de la commission de daïra.

L’affichage de la liste a été précédé, hier matin, par un communiqué de la cellule d’information de la wilaya, rappelant «la possibilité de recours au niveau de la commission de wilaya présidée par le wali pour ceux qui s’estiment lésés. L’opération rentre dans le cadre de la distribution de pas moins de 7000 unités de ce genre, dont 3500 pour le seul chef-lieu, sur un objectif de 10 000», a déclaré, hier, Saïd Rouba, directeur de l’OPGI.

«Dans moins d’une semaine, les autorités locales comptent remettre 105 clefs de logements sociaux à Aïn Hedid, en marge des festivités du 19 mars», précise l’attachée de communication de la wilaya. La grande opération de distribution concerne aussi la ville de Tiaret, où il est attendu l’affichage d’une liste de plus de 2000 logements sociaux dont une partie au titre de la résorption de l’habitat précaire au niveau de l’antique El Graba.