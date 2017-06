Une jeune femme assassinée par un repris de justice

Réagissez

Vers 7h30de la matinée du premier jour de l’Aïd El-Fitr observé dimanche 25 juin, une jeune fille répondant aux initiales de B. Souad., âgée de 23 ans, a été sauvagement assassinée par un repris de justice à quelques encablures de son domicile familial, sis au quartier Sidi Saïd à Mascara. Selon les différentes sources, la victime, qui était accompagnée de sa sœur et de sa voisine, a été surprise par un individu qui a demandé à lui parler en privé.

Elle refuse, aussi, l’individu tire son couteau de sa poche et lui assène plusieurs coups à la poitrine et la cuisse. L’auteur du crime sera arrêté par des citoyens qui l’ont remis aux policiers de la 6e sûreté urbaine de Sidi Saïd. Il s’agit d’un repris de justice, âge de 21 ans, récemment sorti de prison après trois mois passés derrière les barreaux pour une affaire de coups et blessures volontaires dont a été victime la jeune Souad. La victime, qui exerçait dans le cadre du préemploi, dans le secteur de la jeunesse et des sports (DJS), nous dit-on, a rendu l’âme avant même son admission au service des urgences de l’hôpital de Mascara. À l’heure où nous mettons sous presse, aucune information officielle n’a été rendue publique sur ce crime crapuleux qui a secoué la ville de Mascara.