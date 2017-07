Réagissez

Hier, plusieurs dizaines de souscripteurs au projet des 80 logements promotionnels aidés (LPA), en cours de réalisation en bordure du boulevard Medeghri Ahmed (route d’Alger) à Mascara, ont observé un sit-in devant le chantier pour dénoncer «les promesses non tenues du promoteur et des autorités».

Vers 9h, sous un soleil de plomb, des souscripteurs se partageant l’ombre d’un arbre, attendent vainement le passage du wali, occupé par les festivités du 5 juillet, pour lui faire part de leur déception. «Le 7 mars dernier, sur le chantier, le promoteur Khettat Saber s’est engagé devant le wali à nous remettre les clefs des logements à l’occasion de la célébration de l’indépendance, c’est-à-dire ce mercredi 5 juillet.

Comme vous le voyez, le taux d’avancement du projet ne dépasse pas les 40% et, à ce rythme, nous devons attendre encore plusieurs autres années pour, peut-être, avoir nos logements», nous dira un souscripteur. Le projet des 80 logements promotionnels aidés, a titre de rappel, a été confié à un promoteur agréé et inscrit au tableau des promoteurs immobiliers, en l’occurrence Khettat Saber, le mois d’août 2012, pour une durée contractuelle, selon le panneau d’affichage dressé à l’entrée du chantier, de 24 mois.

Depuis le lancement des travaux (septembre 2012), presque trois ans se sont écoulés sans que les souscripteurs, dont leur majorité écrasante des fonctionnaires épuisés financièrement et moralement par les charges de loyers, puissent bénéficier de leurs logements. Le chef de l’exécutif avait demandé au promoteur lors de son déplacement sur le site, le 27 septembre 2016, «de renforcer le chantier en moyens et matériels et d’achever les travaux d’aménagement extérieur avant le mois de novembre 2016».

Le 7 mars dernier, le wali demande au responsable du CTC (Contrôle technique de la construction) de vérifier la qualité du ciment utilisé et d’ordonner au promoteur de remettre les clefs des logements à leurs propriétaires le 5 juillet à l’occasion de la fête de l’indépendance. Un mois après (10 avril), le premier responsable, également sur le chantier, rappelle au promoteur son engagement de livrer le projet dans les délais fixés.

Ce 5 juillet, les autorités locales ont célébré la fête de l’indépendance sans la cérémonie de remise des clefs de logements à leurs propriétaires. L’un des protestataires mécontents nous a révélé, hier, qu’ils sont «quatre souscripteurs qui n’ont pas reçu leurs contrats de vente sur plan». Afin d’obtenir les coordonnées du promoteur pour les besoins de notre article, nous nous sommes rapprochés du chantier, sans résultats.