Un présumé meurtrier écroué

Les neuf personnes présumées impliquées dans le crime qui a coûté la vie à un supporteur du Ghali de Mascara, en l’occurrence Imimoune Abdelhamid dit Hamidou, le 9 décembre, ont été présentées, en fin de semaine, devant le juge d’instruction près le tribunal de Mascara. Le suspect principal, âgé de 47 ans, a été écroué pour homicide volontaire. Les 8 autres présumés mis en cause, âgés entre 35 et 57 ans, ont été mis sous contrôle judiciaire pour non assistance à une personne en danger et non dénonciation d’un crime. Selon une source proche de la famille de la victime, le corps du défunt Hamidou, père d’une fillette, qui a été retrouvé par des citoyens au lieu-dit Ouled Cheââ, au sud de Mascara, «présentant des blessures au niveau de la tête».