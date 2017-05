Un nourrisson de 7 mois assassiné

Réagissez

Un nourrisson de sexe masculin, âgé de sept mois, a été assassiné par étouffement, dans l’après-midi de la journée du samedi, par une femme proche de la famille, dans son domicile familial, sis au village de Matemore, à 12 km du chef-lieu de la wilaya de Mascara.

Une source hospitalière nous a annoncé que la victime, admise à la morgue de l’hôpital de Ghriss (18 km de Mascara), portait des traces de coups au visage et aux membres supérieurs. La meurtrière, âgée de 25 ans, selon des citoyens du village, a été arrêtée par les gendarmes de la brigade territoriale de Matemore et présentée, hier, devant le parquet de Ghriss. Toutes nos tentatives pour avoir plus d’informations auprès du Groupement de la gendarmerie nationale sur cette affaire qui a secoué, en cette première journée du mois sacré de Ramadhan, le village de Matemore, se sont avérées vaines.

Par ailleurs, nous avons appris que l’auteur présumé du crime qui a coûté la vie à l’enfant, K. Kadda, âgé de 7 ans, a été arrêté par les policiers et présenté, hier, devant le parquet de Mascara. Il s’agit de sa sœur âgée de 17 ans, étudiante au secondaire. L’enfant, rappelons-le, portait quatre coups de couteau sur différentes parties du corps.