Mauvaise prise en charge des malades dans les hôpitaux

Témoignages de patients à Mascara et Mostaganem

Réagissez

De nombreux patients se plaignent du mauvais accueil dans les...

De nombreux patients se plaignent du mauvais accueil dans les hôpitaux

De plus en plus de patients s’inquiètent de la banalisation de la mauvaise prise en charge des malades en milieu hospitalier. Les patients sont nombreux à dénoncer des situations de mépris dans les établissements de santé publique. El Watan a recueilli des témoignages de patients à Mascara et Mostaganem.

Faute de personnel, d’équipements ou autres prestations d’accueil, de nombreuses structures de santé publique de la wilaya de Mascara n’arrivent pas à répondre aux besoins des patients. Lundi 12 décembre, vers 20h, le service des urgences de l’hôpital Meslem Tayeb, à Mascara, était envahi par les patients, enfants, femmes et hommes, venus des régions limitrophes, comme Mamounia, El Keurt, Khessibia, Maoussa et Selatena. Dans la salle de consultation, une septuagénaire, souffrant de douleurs abdominales, attend avec impatience depuis une vingtaine de minutes sa prise en charge par un médecin de garde. Celui-ci se trouvait occupé à ausculter un enfant atteint d’une fièvre sous les regards d’une dizaine d’autres patients, dont un sur une chaise roulante tirée par un sapeur-pompier, et un autre assis à même le sol, se tenant la main blessée suite à une mauvaise manipulation de pétards. De l’autre côté, aux urgences pédiatriques, une trentaine de personnes, dont leur majorité des femmes et leurs enfants malades, attendent sagement leur tour. «J’attends mon tour depuis près d’une heure. Mes deux enfants souffrent de fièvre sans qu’aucun paramédical daigne s’occuper d’eux», nous dira ce père venu de Mamounia. Pour cette femme venue de la zhun 8, «celui qui a des connaissances est pris en charge dès qu’il se présente, quant aux simples citoyens, ils sont contraints d’attendre et heureux celui qui est satisfait». La plupart des citoyens qui ont vécu des expériences «douloureuses» dans les différents hôpitaux, notamment aux urgences, déplorent l’attitude parfois méprisante de certains médecins. «Ils font semblant d’ignorer qu’ils sont au service de la santé en général et du malade en particulier, une mission noble pour laquelle ils ont prêté serment», nous relate un praticien exerçant dans une salle de soins d’une localité rurale. Rencontré dans le hall du service de chirurgie d’un hôpital à Mascara, un agent de sécurité nous a relaté que «l’anarchie qui règne dans la majorité des établissements de santé est due à l’absence d’organisation. Nul ne peut empêcher quiconque de faire ce qu’il veut». L’ensemble des médecins interrogés par nos soins sur ce qui se passe, étaient unanimes à reconnaître que «le climat de travail dans les établissements de santé est devenu stressant». Selon un praticien d’un service des urgences, «chaque jour, le médecin se retrouve face à un nombre important de patients et leurs accompagnateurs. En ces circonstances, il essaye de ne pas perdre son sang-froid afin de bien mener sa mission. On ne peut donner satisfaction à tout le monde et dans de telles conditions, une prise en charge totale ne peut être adaptée». Le nœud du problème, selon de nombreuses personnes, est le déficit en matière de personnel paramédical et l’anarchie. Afin de mettre un terme à ce phénomène, il faudrait que chacun se limite à assumer le rôle qui lui est dévolu.

Abdelouahab Souag