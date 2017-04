Sensibilisation au profit des usagers de la route

Réagissez

Une campagne de sensibilisation sur la prévention routière sous le thème «La prévention routière, une décision qui vous appartient» est lancée à travers le territoire de la wilaya par la sûreté de wilaya de Mascara.

Selon le chargé de la communication, diverses activités de sensibilisation sont au menu de cette campagne, qui vise à «réduire la criminalité routière ainsi que la prévention des différents fléaux sociaux».

Dans la localité de Oued Taria, une exposition au centre-ville sur les activités et autres missions de la police dans la lutte contre la criminalité routière qui ne cesse de ravager les vies des citoyens et causer des dégâts de jour en jour, a été organisée. «Des dépliants de sensibilisation ont été distribués au profit des usagers de la route pour les inciter au respect du code de la route ainsi qu’à la préservation de l’intégrité des tiers», a précisé la même source. Ces activités, ajoute le chargé de la communication, s’inscrivent dans le cadre du plan de sécurité élaboré pour les vacances du printemps, qui s’articule autour de la présence sécuritaire à travers les axes routiers, pour organiser le trafic à l’effet de réduire l’embouteillage et l’intensification des patrouilles pédestres et mobiles dans les lieux publics connaissant une forte affluence de citoyens. «Des activités similaires auront lieu dans la ville de Mascara et les autres daïras tout au long des vacances de printemps en vue de se rapprocher davantage du citoyen et ancrer la culture de prévention dans son sens le plus large», informe notre source.