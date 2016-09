Rentré scolaire à Mascara : La police renfonce les mesures de sécurité

Réagissez

En prévision de la prochaine rentrée scolaire, la sûreté de wilaya de Mascara a élaborée un plan de sécurité «pour assurer la sécurité des élèves lors des entrées et sorties des établissements scolaires et les préserver des différents dangers», a annoncé un communiqué de la police de Mascara.

Les principaux axes de ce plan, ajoute la même source, sont basés sur le renforcement de la présence policière aux alentours des établissements scolaires du territoire de compétence, et ce en déployant plus de 500 policiers qui veilleront sur la sécurité des élèves, en plus de l’intensification des patrouilles de sécurité supervisées par les chefs de services et les cadres de la police.



Il s’agira aussi de remédier aux carences en matière de panneaux de signalisation verticaux et horizontaux en vue d’éviter les accidents de circulation.

En outre, la sureté de wilaya de Mascara a mis en place un programme de sensibilisation et conscientisation en collaboration avec la direction de l’éducation visant à inculquer aux élèves des cours sur la sécurité routière et la prévention des fléaux sociaux tels que les danger d’Internet et des stupéfiants, et ce en se déplaçant aux écoles. «Ce travail s’étendra tout au long du mois de septembre dans le but de toucher le plus grand nombre d’élèves», a précisée la même source.



Ainsi, la sûreté de wilaya de Mascara a tenu à lancer un appel aux parents d’élèves et aux citoyens pour collaborer avec les services de police «en dénonçant immédiatement tout comportement suspect pouvant nuire à la sécurité des enfants, en vue de les préserver de toute forme de criminalité.»