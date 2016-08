Plus de 100 tonnes de médicaments périmés incinérées

Réagissez

106 tonnes de médicaments périmés récoltés dans les pharmacies ont été incinérées dans le four de la cimenterie Lafarge Algérie à Oggaz, à 70 km de Mascara, depuis le lancement, le mois d’octobre 2014, de l’opération d’élimination par incinération des déchets spéciaux en général et les médicaments périmés en particulier.

Cette opération, fruit d’un contrat de performance environnementale signé, le 25 novembre 2013, entre le syndicat national des pharmaciens d’officines (SNAPO), l’ex-ministère de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et Lafarge Algérie, n’est envisageable pour l’instant que dans 12 wilayas du pays. Jeudi dernier, le ministre des Ressources en eaux et de l’Environnement, Abdelkader Ouali, en visite de travail à Mascara, a mis l’accent sur la nécessité d’élargir cette opération en impliquant l’ensemble des cimenteries implantées à travers le territoire national. Ainsi, il a appelé à la contribution de toutes les pharmacies et autres établissements de santé dans cette opération. Les dirigeants de Lafarge Algérie ont, en outre, affiché leur disponibilité d’élargir, dans le cadre de la stratégie impulsée par le ministère visant le développement d’une nouvelle filière de valorisation des déchets, cette opération à d’autres types de déchets, notamment les déchets pétroliers, les huiles et les pneus et autres.