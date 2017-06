Pénurie de lait en sachet

Réagissez

Le lait pasteurisé et commercialisé à 25 DA le sachet se fait rare dans plusieurs localités de la wilaya de Mascara. Tout le monde se plaint, autant les consommateurs que les commerçants, de cette pénurie qui ne date pas d’hier. Que ce soit au chef-lieu de la wilaya ou dans une autre région, les quotas de lait livré aux commerçants d’alimentation générale disparaissent tôt le matin. Ce phénomène est pareil presque partout dans les communes de la wilaya, notamment les localités lointaines, où le lait en sachet est introuvable. Un marchand avec lequel nous nous sommes entretenus a imputé cette situation à certains livreurs qui approvisionnent les commerçants selon leur bon vouloir. «Pis, certains livreurs de lait préfèrent vendre ce produit à d’autres distributeurs des wilayas limitrophes, comme Relizane et Tiaret, à des prix oscillant entre 25 et 30 dinars», nous révèle un jeune commerçant qui n’a pas hésité à dénoncer le «silence complice» des services de contrôle. Et d’ajouter : «Les consommateurs contribuent également à cette crise préfabriquée. De nombreux citoyens achètent plus qu’ils ne consomment». Un autre commerçant à Mamounia nous a relaté que certains consommateurs exigent, quotidiennement, jusqu’à 10 sachets de lait de 25 DA, et ce, pour remplir leurs congélateurs et en priver d’autres !