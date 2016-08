Mohammadia, une ville sale

Réagissez

La ville de Mohammadia, à 43 km de Mascara, croule sous la saleté.

«Dans la majorité des quartiers, les ordures et autres déchets jonchent les rues et trottoirs», déplorent de nombreux citoyens de haï Kouadria, pour qui le constat est alarmant. Les sols sont garnis d’ordures, les espaces verts sont abandonnés et les trottoirs sont squattés par les commerçants, cafétéria et autres propriétaires de véhicules. En colère, des habitants du chef-lieu de la daïra de Mohammadia, avec lesquels nous nous sommes entretenus, réclament l’intervention du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales pour une meilleure prise en charge de leurs doléances qui se résument au nettoiement des espaces verts et l’amélioration du cadre environnemental dégradé. Nous avons tenté de prendre attache avec le chef de daïra de Mohammadia, il a refusé de nous recevoir dans son bureau.