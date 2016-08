Mascara : Zelamta réclame son lycée

Réagissez

Nous voulons la réalisation d’un lycée dans notre localité. Que cessent les déplacements de nos enfants vers les lycées des régions limitrophes.» C’est l’une des revendications majeures des parents des lycéens de la commune de Zelamta, à 45 km de Mascara.

«En l’absence de cette infrastructure scolaire, nos enfants sont contraints, au cours de la prochaine saison scolaire, de faire encore des déplacements quotidiens vers les lycées de Hachem. Jusqu’à quand ?» s’interroge Youcef. Son fils, en 2e année secondaire, s’est montré lui aussi mécontent en qualifiant ses déplacements à Hachem de «pénibles et fatigants».

Selon lui, l’absence d’un lycée à Zelamta encourage la déperdition scolaire. Les filles résidant dans les douars éloignés sont les plus touchées par ce fléau. «Beaucoup d’entre elles finissent par abandonner leur scolarité», témoigne un jeune. Un élu de l’APC nous a déclaré que le nombre des élèves du secondaire est en hausse. «La saison précédente, ils étaient plus de 300», dit-il. Et d’ajouter : «Toutes les tentatives d’inscription d’un projet de lycée à Zelamta se sont avérées vaines.»