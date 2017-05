Mascara : Un présumé criminel arrêté

Réagissez

Un homme activement recherché par la justice pour sa présumée implication dans de nombreuses affaires de criminalité a été arrêté par des éléments de la police judiciaire de Bouhanifia (19 km de Mascara).

Âgé de 32 ans, B. A. faisait l’objet d’au moins dix différents mandats, dont cinq mandats d’arrêt. L’arrestation du mis en cause a eu lieu dans un domicile appartenant à une femme à Bouhanifia. «Après l’accomplissement des procédures légales pour la perquisition du domicile, la propriétaire a entravé la mission des policiers en faisant usage d’un chien de race pit-bull afin d’aider le mis en cause à prendre la fuite», nous formule une source sécuritaire.

Et d’ajouter : «Les policiers, contraints à faire usage de force, ont réussi à maîtriser le mis en cause, qui a fait preuve d’une résistance violente à l’aide d’une arme blanche de grand calibre et l’arrestation de la propriétaire de la maison dans laquelle se réfugiait le criminel.» Des procédures judiciaires ont été instruites à l’encontre des mises-en-cause. Rébellion et menaces par arme blanche pour le criminel et entrave aux missions de la police et aide à un suspect pour la femme. Présentés devant le tribunal de Bouhanifia, ils ont été placés en détention.