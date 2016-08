Mascara : Un mort suite au renversement d’un camion

Réagissez

Un jeune agent de nettoiement, A. Belkhir, résidant la localité de Sidi Abdelkader Bendjebar et exerçant dans l’entreprise de collecte des ordures de Mascara, a été tué et deux autres de ses collègues grièvement blessés dans le renversement de leur camion, à 3h lundi dernier, a-t-on appris du lieutenant Mehani Tahar de la protection civile. Le drame a eu lieu dans un chemin vicinal non revêtu, non loin de la RN 6 à Mascara, à proximité du marché de ferraille dit «la casse». Les blessés ont reçu les soins sur place. Le corps sans vie du jeune a été transféré à la morgue de l’hôpital Meslem Tayeb de Mascara.