Mascara : Un complexe sportif déserté par les jeunes

Le complexe sportif de proximité (CSP) de la localité de Ferraguig, à moins de 30 km de Mascara, est presque déserté par les jeunes sportifs. «Les activités, que ce soit sportives ou culturelles, sont rares, pour ne pas dire inexistantes, dans cette région isolée du monde», murmure un jeune. Même l’implantation de cette structure sportive n’a pas eu d’impact sur le quotidien des jeunes, notamment les sportifs. «Ici, on n’encourage pas les initiatives des jeunes amateurs de sport. En plus, les pouvoirs locaux, sous prétexte de manque de moyens financiers, évitent d’organiser des activités sportives», dira un jeune universitaire.

Le 27 avril dernier, nous dit-on, de nombreux jeunes ont profité de la présence du wali de Mascara, El Affani Salah, dans la région, pour dénoncer cette situation de paralysie dans laquelle se trouve le CSP de Ferraguig. Surpris, le chef de l’exécutif a enjoint au directeur de la jeunesse et des sports à prendre en considération les préoccupations des jeunes en matière d’organisation d’activités sportives et culturelles, en collaboration avec les autorités locales.