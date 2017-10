Mascara : Trente cantines scolaires distribuent des repas froids

Réagissez

De nombreux écoliers sont privés de repas chauds dans plusieurs cantines scolaires de certaines localités de la wilaya de Mascara.

Selon les dires d’un cadre de la direction de l’éducation, il n’existe que trois cantines qui continuent à servir des repas chauds aux écoliers. «Dans certaines cantines scolaires, faute de personnel suffisant, on est contraint de servir des repas froids», a-t-il indiqué, jeudi dernier, à Tighennif. Le nombre de cantines scolaires servant des repas froids communiqué par le wali de Mascara est plus important que celui annoncé par ce cadre de la direction de l’éducation. «Il existe 30 cantines scolaires dans la wilaya qui servent des repas froids aux écoliers à cause du déficit en personnel, notamment de cuisiniers», dira-t-il.

Et d’ajouter que «trois autres cantines, dont deux situées à Mascara et Mohammadia, n’ont pas encore été mises en service à cause des procédures administratives». Des sources nous ont révélé que les repas froids servis aux écoliers dans certaines cantines implantées dans les régions isolées sont constitués de pain et de fromage.

A l’approche de la période hivernale, le chef de l’exécutif a révélé qu’il a été décidé «de renforcer les cantines scolaires en personnel adéquat pour la généralisation des repas chauds, et ce, dans l’objectif d’assurer une égalité de service pour tous les écoliers». En outre, le secrétaire général de la wilaya a été chargé de mettre un terme à la situation, qualifiée par de nombreux parents d’élèves de «déplorable», dans laquelle se trouvent de nombreuses cantines scolaires.

Ce qui est alarmant, dans plusieurs cantines scolaires, c’est que les écoliers prennent leurs repas debout à cause de l’inexistence de chaises. C’est le cas de la cantine de l’école Ahmed Zabana de Mamounia qui se trouve dans un état affligeant.