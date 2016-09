Mascara : Sit-in des anciens commerçants du marché Rekaba

Réagissez

Les anciens commerçants du marché de Mascara...

Hier matin, les anciens commerçantsdu marché couvert de Rekaba, à Mascara, se sont rassemblés devant le siège de la wilaya pour crier leur colère contre le non-paiement de leurs dédommagements liés au fonds de commerce, préjudice subi suite à la démolition du marché le 24 octobre 2015. Sous les regards des policiers en uniformes et en civil, certains commerçants mécontents ont décidé d’aller le plus loin possible quitte à attenter à leur vies en s’immolant par le feu en cas de non régularisation de leur situation financière. D’autres ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : «Non à la bureaucratie, non à la corruption», «Halte aux promesses non tenues» et «La plus mauvaise assemblée communale dans l’histoire de Mascara».

Selon les manifestants, ils ont opté pour ce mouvement de protestation après avoir pris connaissance que «le contrôle financier a refusé de régler la situation financière des anciens commerçants du marché couvert Rekaba car le dossier présenté par la mairie de Mascara était vide». Vers 11h, cinq représentants des commerçants ont été reçus par le wali qui, selon leurs déclarations, a promis que leur situation financière sera réglée dans les plus brefs délais.

Les anciens commerçants du marché Rekaba, signalons-le, dénoncent ce qu’ils qualifient de «lenteurs bureaucratiques au niveau de la mairie et de la daïra de Mascara qui caractérisent l’opération de dédommagement des préjudices». Jeudi passé, le chef de daïra de Mascara a rejeté toute idée de lenteur de ses services dans ce dossier en disant: «Toutes les procédures administratives au niveau de la mairie et la daïra concernant l’affaire des anciens commerçants du marché Rekaba ont été réglées. Leur problème se situe au niveau du contrôle financier».