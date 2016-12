Mascara : Quatre dealers écroués à Tighennif

Quatre dealers, âgés entre 20 et 47 ans, ont été écroué, hier, par le juge d’instruction prés le tribunal de Tighennif, à 20 km de Mascara, pour trafic et consommation de stupéfiants. Les mis en cause ont été arrêtés par des policiers lors de deux descentes dans les villes de Sidi Kada et Tighennif.

Selon le chargé de la communication de la Sûreté de wilaya de Mascara, les policiers sont parvenus à arrêter, dans la ville de Sidi Kada, à 18 km de Mascara, deux dealers, âgés de 20 et 23 ans, répondants aux initiales de R. G., et D. D., en possession de 20 grammes de kif traité. Pas loin, plus précisément à Tighennif, les policiers ont mis hors d’état de nuire deux autres dealers âgés de 28 et 47 ans, et ce, suite à une descente au niveau d’un lieu suspect dans la périphérie de la ville. «Les suspects, à la vue des policiers, se sont débarrassé d’un paquet de cigarettes avant de prendre la fuite. Dans le paquet en question, une quantité de 13,2 grammes de kif traité a été retrouvée», a précisé l’officier de police. Les deux dealers, après des recherches, ont été arrêtés et présentés devant le parquet.

A. Souag