Mascara : Protestation à la direction de l’éducation

Sit-in, hier, devant la direction de l’éducation

Hier, de nombreux enseignants affiliés aux syndicats autonomes SNTE, Snapest et CLA se sont rassemblés devant le siège de la direction de l’éducation pour protester contre ce qu’ils qualifient de «mépris à leur égard par les responsables du secteur».

Les enseignants et syndicalistes ont tenu à dénoncer, à travers ce mouvement qui a entraîné la mobilisation d’un important dispositif sécuritaire, «le non-respect des modalités du mouvement de mutation des enseignants opéré par la tutelle et le retard flagrant et injustifié dans la régularisation de la situation financière des enseignants qui ont rejoint la wilaya depuis le mois de septembre 2015». Ainsi, les représentants des trois syndicats autonomes ont souligné «le blocage de tout dialogue par certains directeurs d’établissement».

Face à une telle situation, les syndicalistes qui ont brandi la menace de recourir à une série de mouvements de protestation jusqu’à la satisfaction de leurs revendications, et surtout accorder une importance à leurs syndicats au même titre que les autres, ont demandé l’intervention de la ministre de l’Education nationale, Mme Benghebrit.

Ce jour-là, plusieurs enseignants contractuels non admis au dernier concours de recrutement ont également manifesté leur colère devant la direction de l’éducation contre ce qu’ils considèrent comme étant «les dépassements opérés lors du déroulement du concours». Afin d’établir toute la lumière sur ce qu’ils appellent «les dépassements et les violations des règles appropriées», les manifestants ont revendiqué «une commission d’enquête sur les notes attribuées aux candidats qui ont débouché sur la proclamation des résultats de ce concours». Vers 11h30, nous avons tenté de prendre attache avec le directeur de l’éducation, vainement.