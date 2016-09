Mascara : Mamounia privée d’éclairage public et de téléphone fixe

Réagissez

L’absence d’éclairage public aux cités des 100 et 30 logements (haï Bedoui Abderrahmane) à Aïn Kahla, dans la commune de Mamounia, suscite le mécontentement des populations.

Cette situation, disent les citoyens, perdure depuis la remise des clefs aux bénéficiaires des logements de ces deux cités en mars dernier. Plusieurs requêtes ont été adressées à toutes les administrations concernées. «5 mois se sont écoulés et rien n’a été fait», affirment-ils. En plus, de nombreuses familles dénoncent la lenteur dans le raccordement au réseau du téléphone fixe et de l’internet.

«Les demandes d’abonnement qui ont été formulées depuis le mois de mars n’ont jamais été satisfaites bien que le centre téléphonique se trouve à moins de 100 mètres des logements», nous dit-on. Un fonctionnaire de la direction d’Algérie Télécom, contacté, nous a relaté que «la non satisfaction des demandes d’abonnement est due à l’éloignement des habitations des demandeurs».