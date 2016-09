Mascara : Les travaux de désenvasement du barrage de Bouhanifia à la traîne

Réagissez

Lancés le 15 décembre 2011, les travaux de désenvasement du barrage de Bouhanifia à Mascara accusent un retard considérable.

Confiés à une entreprise algéro-libanaise, Hydro dragage SPA, pour un budget de plus de 121 milliards de centimes, les travaux devaient être achevés au mois de juillet 2015. Le délai de réalisation a été prolongé de 41 à 56 mois et la date d’achèvement contractuelle a été fixée au mois de mars 2017.

Le taux d’avancement physique des travaux a atteint, selon la direction de l’hydraulique de Mascara, 77,25% et 85%, selon l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT). Le 8 octobre 2014, l’ex-ministre des Ressources en eaux, Hocine Necib, et les responsables de l’entreprise se sont mis d’accord pour la livraison du projet au mois de septembre 2015. «Pas un jour de retard», avait déclaré M. Necib. Jeudi 28 juillet 2016, l’actuel ministre des Ressources en eau, Abdelkader Ouali, lors de sa visite au barrage de Bouhanifia, qui a reçu les mêmes explications et autres motifs du retard accusé, a appelé l’entreprise au respect du délai prorogé.

Les travaux de désenvasement du barrage de Bouhanifia consistent à extraire de la retenue du barrage une quantité de six millions de mètres cubes de vase, et ce, afin d’augmenter la capacité de stockage du barrage, réduite de 40 à 34 millions de mètres cubes par l’accumulation de la vase et approvisionner les populations en eau potable et l’irrigation du périmètre de Habra. Selon l’ANBT, l’entreprise Hydro dragage a extrait un taux de 77% de vase de ce barrage réalisé en 1929 et mis en eau en 1940.