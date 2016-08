Mascara : Les souscripteurs à AADL 2 annoncent une manifestation

Réagissez

Tension à l’AADL

Les souscripteurs à la formule de location-vente AADL 2 de Mascara ont décidé de descendre dans la rue pour protester contre le retard important accusé dans les travaux de réalisation de leur logement.

Constitués en association, les souscripteurs auprès de l’Agence nationale algérienne pour l’amélioration et le développement du logement (AADL), par le biais d’une requête adressée aux pouvoirs publics, dont une copie est en notre possession, affirment leur décision de tenir un ressemblement de protestation dans la matinée du 16 juillet courant, devant le siège de la wilaya. Selon le signataire de la requête, en sa qualité de président de l’Association des souscripteurs AADL 2, Khenoussi Djamel, les travaux de réalisation des 2 800 logements ADDL du programme 2013 avancent au ralenti.

«Le taux d’avancement des travaux des 750 logements de la cité La Gare et des 750 logements de Sidi Abdeldjebar sont respectivement de 4 % et 0,5 %. Quant aux 300 logements AADL de la ville de Sig, les travaux n’ont même pas démarré», précise le rédacteur du document. Et d’ajouter : «En ce qui concerne les 1000 logements AADL du programme 2015 répartis sur 5 communes : Tighennif (400 logements), Ghriss, Mamounia, Bouhanifia et Mohammadia (150 logements pour chacune), les travaux ne sont pas encore lancés».

Les prétendants aux logements AADL dénoncent, en outre, la sourde oreille de l’administration qui, notent-ils, «n’accorde aucune réponse aux nombreux souscripteurs qui n’ont pas encore reçu leur ordre de versement». L’augmentation des prix des logements AADL attendue et le rejet du terrain de Sidi Sohbi à Bouhanifia devant accueillir le projet des 150 logements sont, parmi d’autres causes, qui ont poussé les souscripteurs AADL de Mascara à envisager de manifester leur colère à leur manière. «Notre mouvement de protestation sera répété chaque semaine jusqu’à la satisfaction totale de nos revendications», affirment les intéressés.