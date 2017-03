Mascara : Les marchés informels refont surface

Réagissez

Les marchés informels de fruits et légumes refont surface dans les différents coins de la ville de Mascara et dans d’autres communes de la wilaya. En plein centre-ville de Mascara, notamment à Trig El Oued et El Argoub, les commerçants, des jeunes à la recherche d’emploi, continuent d’étaler à même le sol leurs marchandises, fruits, légumes, œufs et autres confiseries en toute anarchie. «Je vends des légumes pour subvenir aux besoins de ma famille. Je me suis habitué ici», nous fait savoir un jeune commerçant de Trig El Oued. Selon lui, exercer dans un local mal situé, comme c’est le cas des marchés de proximité et des locaux commerciaux dits du Président, ne fait pas l’affaire.

De leur côté, de nombreux commerçants, notamment ceux du marché de fruits et légumes sur la route menant vers Selatena, se plaignent de la concurrence déloyale des commerçants illégaux. «De nombreux citoyens préfèrent s’approvisionner auprès des marchés informels qui se trouvent en plein centre-ville. Eu égard à l’éloignement de notre marché, on peut dire que seules les personnes qui ont les moyens de transport peuvent s’y rendre. Nous souffrons de cette situation», témoigne un commerçant de ce marché que la commune a donné, il y a environ deux mois, en adjudication à un privé. Selon les données de la direction du commerce de Mascara, sur les 50 marchés de proximité que compte la wilaya, dont 17 réalisés depuis 2001, 34 demeurent inexploités et sont à l’abandon.