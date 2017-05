Mascara : Le stationnement anarchique prolifère

Réagissez

Devant le déficit de parkings réglementés, le stationnement anarchique des véhicules sur les deux côtés de la chaussée ne cesse de proliférer dans la wilaya de Mascara.

Ce phénomène, devenu chose courante et plus fréquente notamment devant les restaurants, cafétérias et supérettes, est l’une des principales causes d’embouteillage qui minent les villes de Mascara et empoisonne le quotidien des citoyens. Dans toute la wilaya, un seul parking payant, situé en plein centre-ville de Mascara et d’une capacité de 200 places, est à la disposition des automobilistes. Un second parking à étages, situé à proximité de la cité administrative pouvant accueillir jusqu’à 1000 voitures, n’a jamais ouvert ses portes.

Parallèlement, les chauffeurs clandestins, de plus en plus nombreux, ont aussi accaparé les côtés de la chaussée en les transformant en arrêt de véhicules, au mépris de la réglementation et des citoyens. Afin d’empêcher le stationnement de véhicules, de nombreux commerçants posent des bacs, des fûts ou autres objets devant leurs locaux commerciaux.

En outre, les trottoirs mal entretenus et impraticables dans plusieurs endroits continuent d’être squattés par les commerçants qui y exposent leurs marchandises privant et gênant les piétons qui sont forcés d’emprunter la chaussé avec tous les risques encourus. Dans ce contexte, nous avons appris que 30 dossiers judiciaires d’infractions relatives à l’entrave à l’utilisation de la voie publique et 6 autres dossiers pour parkings sauvages ont été instruits par les policiers, durant le 1er trimestre de l’année de cours, à l’encontre des contrevenants. Dans l’attente d’une réelle prise en considération des attentes de la population, l’occupation anarchique de la voie publique continue.