Mascara : Le nouveau wali face à un lourd héritage

Le nouveau wali de Mascara, Lebka Mohamed

Le nouveau wali de Mascara, Lebka Mohamed, est appelé à relancer le développement d’une région qui a beaucoup souffert, ces deux dernières années, à tous les niveaux. Depuis l’entame de sa mission à Mascara, dimanche 23 juillet, M. Lebka s’est retrouvé face à un lourd héritage et un entourage qui fait beaucoup parler de lui.

«Le nouveau wali ne pourra rien faire s’il n’opère pas un changement radical à tous les niveaux et s’il ne prendra pas des décisions sans être influencé par un tiers et avec plus de sérénité. Pour relancer la wilaya, il faut changer les mentalités de ses collaborateurs au conseil de wilaya et au niveau des assemblées populaires (APW et APC)», relate un élu. Ce point de vue est également partagé par de nombreux citoyens.

Ces deux dernières années, le développement dans la wilaya de Mascara a été fortement perturbé pour ne pas dire freiné ! Aucun secteur n’a été épargné par cette paralysie, une situation imputée, selon l’entourage de l’ex-wali, El Affani Salah, à la crise financière que traverse le pays. Un prétexte que réfutent de nombreux observateurs.

«Pour assurer la paix social, ils ont su trouver l’argent nécessaire pour faire accéder le Ghali de Mascara à la Ligue 1. Mais, pour réaliser un Centre anti-cancer dans une wilaya qui enregistre chaque année des centaines de nouveaux cas de cancer, ils se sont sentis incapables», nous dira un citoyen.

Sans compter les nombreux projets de développement gelés à cause de la crise financière qui frappe durement le pays. D’importants projets inscrits dans différents secteurs, à savoir l’hydraulique, logement, l’autoroute, et la santé (pour ne citer que ceux-là) accusent des retards considérables !

En outre, ces derniers mois, plusieurs voix se sont élevées pour dénoncer la dégradation du cadre de vie, la répression des libertés syndicales et de toute tentative de manifestation «pacifique» et les promesses qui n’ont jamais été suivies d’effets.

Tout le monde à Mascara aspire à un changement profond. Le nouveau wali, Lebka Mohamed et le secrétaire général de la wilaya également nouvellement désigné, en l’occurrence Benkeltoum Mohamed, qui fait déjà paniquer certains clans, sont appelés à faire renaitre la région de ses cendres.