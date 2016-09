Mascara : Le marché de Tighennif au centre de multiples controverses

Réagissez

L’entrée du marché de gros de Tighennif

Le marché de gros de fruits et légumes de la localité de Tighennif, à 20 km de Mascara, est sujet à de multiples controverses. Les commerçants, venus de différentes wilayas du pays, déplorent une carence en matière d’équipements notamment les bascules romaines et le manque flagrant d’entrepôts, de viabilisation et de parkings pour les véhicules.

Depuis son adjudication, le 30 juin 2016, à un promoteur privé, en l’occurrence Attoum Azzedine, au prix de 92 millions de dinars, pour une durée d’une année, le marché de gros des fruits et légumes de la localité de Tighennif, à 20 km de Mascara, est sujet à de multiples controverses. Les commerçants, venus des différentes wilayas du pays, déplorent une carence en matière d’équipements notamment les bascules à romaines et le manque flagrant d’entrepôts, de viabilisation et de parkings pour les véhicules.

Le gérant du marché, Attoum Azzedine, n’a pas été surpris des remarques faites par les commerçants. «Le marché de gros des fruits et légumes de Tighennif avant que je l’obtienne était dans un état lamentable. Les portes n’existaient pas, les ordures dans tous les coins, les toilettes dégradées et inutilisables et l’éclairage inexistant», nous relate l’adjudicataire. En ajoutant «Depuis son exploitation, j’ai déboursé des sommes colossales pour la remise en état du marché.

Malheureusement, les différentes contraintes imposées ont généré un retard dans l’avancement des opérations d’aménagement». M. Attoum nous a fait savoir qu’environ 200 bascules à romaines ont été acquises et seront exploitées incessamment. «Au sujet de l’entrepôt, les travaux de sa réalisation ont été arrêtés par les services de la mairie de Tighennif», a-t-il attesté. Le président de l’APC de Tighennif, contacté, nous a déclaré que «l’adjudicataire a entamé les travaux de réalisation d’un entrepôt sans permis de construire, ce qui est illégal. Nous lui avons demandé de se rapprocher des services communaux pour la régularisation de sa situation administrative».

Le P/APC a tenu à certifier que «le marché de gros des fruits et légumes qui s’étale sur une superficie de 10 ha est parmi les principales ressources financières de la mairie.» Et d’ajouter que son adjudication a permis la création d’un important nombre de postes d’emploi au profit des jeunes de Tighennif et autres localités limitrophes. Qui tente de créer un climat d’instabilité et d’incertitude au sein du marché et pour quel intérêt ?