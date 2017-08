Mascara : Le cri de détresse des éleveurs d’ovins

Réagissez

Des éleveurs d’ovins et autres agriculteurs de la...

L’un des dizaines d’éleveurs d’ovins installés dans cette région, Madani Lakhdar, 53 ans, s’est dit «outré de l’exclusion de nombreux éleveurs d’ovins de l’opération sous prétexte que nous sommes des bédouins nomades et n’avons pas les capacités financières d’investir comme les autres». Un autre éleveur d’ovins,

Bensaïdi Chaib, nous dira : «Nous avons tous les moyens pour l’exécution de projets dans les domaines agricole et d’élevage, raison pour laquelle nous demandons de bénéficier également de terres agricoles dans le cadre de la concession.» Selon les mêmes sources rencontrées sur les terres où sont construites leurs habitations en parpaing avec des toitures en tôle, tous les éleveurs d’ovins sont menacés d’expulsion d’un jour à l’autre.

«Certains investisseurs bénéficiaires d’actes de concession nous ont demandé purement et simplement de quitter les lieux. C’est injuste, nous sommes tous nés ici. Nous ne sommes pas des bédouins nomades», nous dit-on. Ces éleveurs d’ovins et autres citoyens des douars relevant de la commune de Sidi Abdelmoumen, tels Mohamed Belkhir, Sidi Benzergua et Baghdad, activant dans l’agriculture pastorale, s’entendent à formuler que «les principales sources de revenus des centaines de familles, à savoir l’élevage d’ovins et autre agriculture pastorale, sont menacées à cause de leur exclusion de l’opération de remise des actes de concession agricole par l’Office national des terres agricoles (ONTA) de Mascara».

Ce qui mérite d’être signalé, c’est que cela fait de nombreuses années que ces éleveurs d’ovins luttent vainement pour régler la situation des terres qu’ils occupent depuis les années 60, période durant laquelle leurs familles ont quitté la région de Djelfa pour s’installer à Sidi Abdelmoumen.